Bereits am 20. Oktober besichtigte Landesrat Peter Brunner gemeinsam mit Vertretern der Gemeinde und der Sportvereine den Sportplatz und den Eislaufplatz in Labnes. Der sanierungsbedürftige Fußballplatz soll künftig als Ausweichstandort dienen, wenn in Sarnthein die Tiefgaragen gebaut und die Sportanlagen erneuert werden. So soll der Sportbetrieb der Vereine auch während der Bauphase aufrechterhalten werden. <BR \/><BR \/>Die Finanzierung ist allerdings noch offen. Landesrat Brunner zeigte sich zuversichtlich, die notwendigen Mittel aufbringen zu können.<h3>\r\nMachbarkeitsstudie empfiehlt Kunstrasenplatz<\/h3>Eine Machbarkeitsstudie empfiehlt für den Fußballplatz in Labnes die Errichtung eines Kunstrasenplatzes. „Wenn wir alles, was heute auf dem Sportplatz passiert, nach Labnis verlegen, müssen wir eine Homologierung anstreben, damit dort auch Meisterschaftsspiele möglich sind“, erklärte Gemeinderat und Sportclubpräsident Michael Hochkofler.<BR \/><BR \/> Ein homologierter Kunstrasenplatz würde den sportlichen Anforderungen besser gerecht werden und die Nutzungsmöglichkeiten erweitern. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf 830.000 Euro. Weitere 45.000 Euro sind für einen Volleyballplatz vorgesehen. <h3>\r\nFinanzierung noch offen<\/h3>Die Finanzierung stellt die Gemeinde jedoch vor eine Herausforderung. Landesrat Brunner regte an, eine Förderung über Artikel 5 für öffentliche Bauvorhaben der Gemeinden zu prüfen. Denkbar sei auch eine Vorfinanzierung durch die Gemeinde, die die Kosten zunächst selbst tragen und die Mittel später zurückerhalten würde. „Die Gemeinde hat derzeit viele Ausgaben zu bewältigen. Deshalb braucht es eine Unterstützung seitens des Landes“, betonte Brunner.<BR \/><BR \/> Gerade für Kinder und Jugendliche sei es wichtig, während der Bauarbeiten in Sarnthein eine Ausweichmöglichkeit zu schaffen. Gleichzeitig müsse die finanzielle Belastung für die Gemeinde tragbar bleiben. <BR \/><BR \/>Bürgermeister Sepp Mair machte deutlich, dass die Finanzierung noch nicht gesichert ist: „Wenn es gelingt, für dieses Vorhaben eine Finanzierung von 80 Prozent zu bekommen, ist es machbar. Sonst wird es schwierig.“ Zwar könnte die Gemeinde auf den jährlich mit zwei Millionen Euro dotierten Landestopf für Gemeindeinvestitionen vorgreifen, müsste dann aber im Folgejahr auf einen Teil dieser Mittel verzichten. „Wir müssen einen anderen Weg der Finanzierung finden. Es braucht noch weitere Verhandlungen“, erklärte Mair. <BR \/><BR \/>In dieser Woche hat er bereits einen Termin beim Landeshauptmann. „Ich bin mir der Wichtigkeit dieser Investition bewusst. Wir müssen aber schauen, dass wir sie neben den vielen anderen anstehenden Vorhaben auch finanzieren können.“ Andernfalls müssten während der Bauzeit alle Abstriche machen.<h3>\r\nAufwertung auch für Eislaufplatz<\/h3>In einem zweiten Schritt soll auch der benachbarte Eislaufplatz aufgewertet und künftig möglichst ganzjährig genutzt werden. Eine Kunstrasenfläche könnte im Sommer als Tennisplatz für Kinder oder auch für Inlinehockey dienen. Im Winter soll sie weiterhin zum Eislaufen zur Verfügung stehen.<BR \/><BR \/>Für die Arbeiten am Eislaufplatz sieht Brunner Möglichkeiten einer Mischfinanzierung. Über das Landesamt für Sport könnten Mittel für die dringendsten Maßnahmen bereitgestellt werden. Für das Inlinehockey-Angebot stellte er einen Landesbeitrag von bis zu 50 Prozent in Aussicht. <h3>\r\n„Wichtige Investition in die Zukunft“<\/h3>Sportclubpräsident Michael Hochkofler und Vertreter der Sportvereine hoffen auf eine Umsetzung der Pläne. Ein besonderes Anliegen ist ihnen dabei, Kindern und Jugendlichen auch während der Bauphase weiterhin sportliche Aktivitäten zu ermöglichen. <BR \/><BR \/>„Es ist wichtig, dass der Jugendbereich nicht wegbricht. Durch eine Mehrzwecknutzung könnten wir den Kindern auch während der Bauzeit Trainingsmöglichkeiten bieten. Gleichzeitig wäre dies eine Investition in die Zukunft, da die Anlagen langfristig und vielseitig genutzt werden könnten“, betonte Hochkofler.