Der Alkoholkonsum in Südtirol bewegt sich laut einer aktuellen Untersuchung des Landesinstituts Astat überwiegend auf einem zurückhaltenden Niveau. 43 Prozent der befragten Personen erklären, nur selten oder wenig Alkohol zu trinken, während weitere 28 Prozent komplett darauf verzichten.<h3>\r\nNicht wenige geben an, noch nie Alkohol getrunken zu haben<\/h3>Innerhalb dieser abstinenten Gruppe geben 20 Prozent an, noch nie Alkohol konsumiert zu haben. Acht Prozent hingegen haben früher Alkohol getrunken, verzichten aber mittlerweile vollständig darauf.<BR \/>Als zentraler Beweggrund für einen eingeschränkten oder gänzlichen Verzicht wird am häufigsten die eigene Gesundheit genannt. Rund ein Viertel der Bevölkerung trifft seine Entscheidung bewusst aus gesundheitlichen Überlegungen.<h3>\r\nGesundheit und Sicherheit im Verkehr<\/h3>Auch das Thema Mobilität spielt eine bedeutende Rolle: 21 Prozent der Befragten achten insbesondere wegen des Autofahrens stärker auf ihren Alkoholkonsum. Die Studienergebnisse deuten darauf hin, dass Sicherheitsaspekte im Straßenverkehr einen spürbaren Einfluss auf das Verhalten haben.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus hängen Konsumgewohnheiten oft mit dem Lebensstil zusammen. Etwa 20 Prozent geben an, im Rahmen von Diäten oder aus ernährungsbedingten Gründen weniger Alkohol zu trinken. Zwölf Prozent nennen sportliche Ziele und den Wunsch nach besserer Leistungsfähigkeit als Anlass für Zurückhaltung.<h3>\r\nFinanzielle Überlegungen<\/h3>Berufliche Verantwortung ist für rund zehn Prozent ein weiterer entscheidender Faktor. Eine kleinere Gruppe – etwa sechs Prozent – begründet ihren reduzierten Konsum mit finanziellen Überlegungen oder dem Wunsch nach besserer Budgetkontrolle.<h3>\r\nNicht alle schränken sich ein<\/h3>Gleichzeitig gibt es auch Menschen ohne klare Regeln: 14 Prozent der Befragten setzen sich laut Astat keine festen Grenzen beim Alkoholkonsum. Allerdings bedeutet das laut Studie nicht zwangsläufig, dass diese Gruppe übermäßig trinkt, sondern lediglich, dass sie ihren Konsum nicht bewusst einschränkt.