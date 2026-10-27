Dies geht aus der Antwort von Landesrat Daniel Alfreider auf eine Anfrage von Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) hervor. Demnach hat der Nahverkehr 2025 62,8 Mio. Euro in die Kassen der Südtiroler Transportstrukturen AG (STA) gespült. Das sind 18,2 Mio. Euro und damit fast 29 Prozent mehr als im Vorjahr, als es noch 44,6 Mio. Euro waren.<BR \/><BR \/>„Die Einnahmen hat sich das Land selbst aufgehübscht, indem es den öffentlichen Angestellten für über zehn Mio. Euro das Jahres-Abo für den Nahverkehr gekauft hat. Die Summe ist zugleich eine Ausgabe im Haushalt“, kommentiert Leiter Reber. 45.000 Mitarbeiter waren anspruchsberechtigt, 38.000 haben das Abo aktiviert, über 3.000 jedoch bislang nie benutzt. Von den restlichen Nutzern verwenden es fast 60 Prozent weniger als einmal oder höchstens zweimal im Monat. Weil die STA trotzdem von den öffentlichen Arbeitgebern (Land, Sanitätsbetrieb, Gemeinden, Bezirksgemeinschaften, Seniorenheime) 250 Euro pro Abo kassiert, schnellten deren Einnahmen aus dem Abo-Verkauf um knapp 17 Mio. Euro auf 37,6 Mio. Euro. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377690_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Nicht alles ist aber dem ABO-Fix zuzuschreiben“, betont STA-Direktor Joachim Dejaco. Auch die Einnahmen aus der Gästekarte sind 2025 von 16 auf 20,5 Mio. Euro angestiegen. Mittlerweile machen die Einnahmen über die Gästekarte 30 Prozent der Gesamteinnahmen aus Öffis aus.<BR \/><BR \/>„Die Gästekarte macht Sinn und wird hoffentlich ausgebaut“, meint dazu Leiter Reber. Allerdings müsse man auch die Südtiroler mit günstigeren Tagessätzen fahren lassen. „Angesichts der hohen Spritpreise wäre ein Gratis-Abo für Berufspendler und ein Günstig-Ticket für Gelegenheitsfahrer überfällig“, sagt der Landtagsmandatar. <BR \/><BR \/>Allemal befindet sich der öffentliche Nahverkehr im Aufwind: Die Entwertungen auf Südtirols Öffis stiegen von 45,8 auf 50,9 Millionen an. Die größten Zuwächse gab es mit einem Anstieg von 34,5 auf 40,9 Mio. Entwertungen bei den Bussen. Bei den städtischen Bussen kletterten die Entwertungen von 13,5 auf 15,8 Millionen (plus 2,3 Mio.). Noch deutlicher zugelegt haben aber die außerstädtischen Busse – und zwar von 21 auf insgesamt 25 Millionen Entwertungen.<BR \/><BR \/>Parallel zum Anstieg bei den Bussen ist allerdings ein Rückgang beim Zug zu verzeichnen. Die Entwertungen gingen von 9,4 Millionen auf 8,2 Millionen zurück. „Es ist nicht so, dass die Südtiroler nicht mehr Zug fahren. Vielmehr gab es einige Sperren im Vinschgau und Pustertal“, sagt STA-Chef Dejaco. Und wo kein Zug fährt, erfolgt zwangsläufig der Umstieg auf die Busse. <BR \/><BR \/>Leicht gesunken sind die Entwertungen der Seilbahnen, und zwar von 1,8 auf 1,65 Millionen.