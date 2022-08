So viel Kilogramm Müll produziert ein Südtiroler im Jahr

Mit dieser (potenziellen) Wiederverwertungsquote von 69,2 Prozent liegt Südtirol 2020 im gesamtstaatlichen Vergleich nicht vorne – die Provinz Treviso steht mit 88,3 Prozent an der Spitze, und auch das Trentino wird mit 76,7 Prozent deutlich vor Südtirol eingereiht.Weitere Provinzen wie Mantua (87,1 Prozent), Cremona (78,7 Prozent) oder Brescia (77,3 Prozent) haben gegenüber Südtirol einen deutlich höheren Anteil an getrenntem Müll.Das heißt nun aber nicht automatisch, dass Südtirol gegenüber diesen Provinzen bei der Wiederverwertung hinterherhinkt. Denn nicht jeder Abfall, der getrennt gesammelt wird, kann am Ende tatsächlich auch wiederverwertet werden. Darauf weist der Leiter der Umweltagentur, Flavio Ruffini hin.So könnten zum Beispiel bestimmte Plastiksorten nicht recycelt werden. Und auch ein Computergehäuse könne man nicht wiederverwerten. Entscheidend sei: Wie viel sauberer Wertstoff ist beim getrennt gesammelten Müll am Ende enthalten?Der Direktor des Amtes für Abfallwirtschaft, Giulio Angelucci, schätzt, dass in Südtirol nicht 69,2 Prozent des Abfalls wiederverwertet werden, sondern etwa 50 Prozent. Die Differenz – etwa 20 Prozent – sei Müll, der der Verbrennung zugeführt werde.Das Trentino versuche, so wenig Restmüll wie möglich zu produzieren – ein Teil des Restmülls lande dann bei der getrennten Sammlung.12.000 Tonnen des Trentiner Restmülls werden heuer in Südtirol verbrannt. Das Trentino hat keinen eigenen Verbrennungsofen.