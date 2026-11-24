Rund eine Million Menschen besuchten laut einer Schätzung des Verkehrsamts im vergangenen Jahr den Christkindlmarkt, die mit Abstand größte Veranstaltung der Stadt. An den 40 Öffnungstagen strömten durchschnittlich 25.000 Besucher durch den Berloffapark und über den Waltherplatz. Für die meisten der rund 120 Standbetreiber ist der Weihnachtsmarkt deshalb ein gutes, für manche ein sehr gutes Geschäft.<BR \/><BR \/>Entsprechend begehrt sind die Standplätze, für die die Betreiber Gebühren an das Verkehrsamt entrichten, das den Markt organisiert. Das Verkehrsamt schlägt dem Stadtrat jährlich die Gebühren vor. Kürzlich hat die Stadtregierung die neue Gebührenordnung genehmigt. <BR \/><BR \/>Ein Gastronomiestand auf dem Waltherplatz kostet beim Christkindlmarkt 2026, der am Donnerstag eröffnet wird, 10.500 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Für einen Stand im Lebensmittelhandel werden 4.700 Euro fällig, für einen im Nicht-Lebensmittelhandel 3.550 Euro. Ein Handwerksstand kostet 3.030 Euro. Soziale Genossenschaften und Vereine ohne Gewinnabsicht zahlen 1.010 Euro. Sämtliche Beträge verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.<h3>\r\nIm Berloffapark ist es günstiger<\/h3>Etwas niedriger sind die Gebühren am zweiten Standort des Marktes. Seit Abschluss der Arbeiten am WaltherPark und der Neugestaltung des Berloffaparks empfangen die ersten Marktstände die Besucher schon direkt gegenüber dem Bahnhof, um die Besucher direkt zum Waltherplatz zu führen. Auch im Berloffapark unterscheiden sich die Gebühren je nach Kategorie. Für einen Gastronomiestand werden 7.350 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer berechnet. Für den Lebensmittelhandel sind 3.760 Euro vorgesehen, für den Nichtlebensmittelhandel 2.840 Euro. Ein Handwerksstand kostet 2.424 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.