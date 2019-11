So viel Schnee wie im tiefsten Winter

Unglaublich, wie viel Niederschlag es in den vergangenen Tagen gegeben hat. Ein Mittelmeertief jagte das andere – 7 Stück in 20 Tagen. Und sie haben im Durchschnitt 250 Liter pro Quadratmeter an Niederschlag mitgebracht. „Drei- bis viermal so viel wie sonst in einem ganzen Novembermonat“, sagt Meteorologe Dieter Peterlin