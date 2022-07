So viel Wasser verbraucht jeder Bürger pro Tag

Die Hitzewelle führt in ganz Italien zu Wasserknappheit. Der längste Fluss, der Po, führt so wenig Wasser, wie selten zuvor. Auch in Südtirol ist Wasser in einigen Gemeinden ein knappes Gut. Wie viel Wasser verbraucht ein Bürger in Italien pro Tag? Die Details.