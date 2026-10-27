In Südtirol leben 60.411 Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Das entspricht 11,1 Prozent der Bevölkerung. Im Vergleich zum Vorjahr ist ihre Zahl um 4,4 Prozent gestiegen. 46,4 Prozent sind zwischen 18 und 44 Jahre alt, 51 Prozent sind Frauen. Diese und weitere Daten enthält das Statistische Jahrbuch zur Einwanderung 2026, das am 27. Oktober in Bozen vorgestellt wurde.<BR \/><BR \/>Die Zahlen stammen aus dem „Dossier Statistico Immigrazione“, das jährlich vom Studien- und Forschungszentrum IDOS herausgegeben wird. Vorgestellt wurden sie von den IDOS-Beratern Matthias Oberbacher und Fernando Biague gemeinsam mit Astrid Wiest, Direktorin des Amtes für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion.<h3>\r\nAnteil über dem italienischen Durchschnitt<\/h3>Mit 11,1 Prozent liegt der Anteil der ausländischen Bevölkerung in Südtirol über dem italienweiten Durchschnitt von 9,4 Prozent. In Trentino-Südtirol haben ausländische Arbeitskräfte einen Anteil von 10,9 Prozent an den Beschäftigten. Italienweit sind es 10,7 Prozent.<BR \/>Auch bei der Beschäftigungsquote liegt die Region über dem gesamtstaatlichen Wert: Sie beträgt 73 Prozent, während sie in Italien insgesamt bei 62,5 Prozent liegt.<BR \/><BR \/>Für Matthias Oberbacher verdeutlichen die Zahlen die Bedeutung der Zuwanderung für die Südtiroler Wirtschaft. „Wir haben mittlerweile in jedem Sektor ausländische Arbeitskräfte. Würden diese rund elf Prozent wegfallen, würde eine große Lücke entstehen“, erklärte er.<h3>\r\nDie meisten kommen aus Europa<\/h3>60,6 Prozent der Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft stammen aus europäischen Staaten. 20,6 Prozent kommen aus Asien, 13,6 Prozent aus Afrika und 5,2 Prozent aus Amerika. Die größten Gruppen stammen aus Albanien, Deutschland, Pakistan, Rumänien und Marokko.<BR \/>Auch an den Schulen ist die ausländische Bevölkerung vertreten: Im Schuljahr 2025\/26 besuchen 11.687 Schülerinnen und Schüler mit ausländischer Staatsbürgerschaft eine Bildungseinrichtung in Südtirol. Das entspricht 12,9 Prozent aller Schülerinnen und Schüler.<BR \/><BR \/>Astrid Wiest betonte die Bedeutung aktueller Daten für die Planung von Integrationsmaßnahmen. „Hinter diesen Zahlen stehen Menschen mit Erwartungen und Perspektiven. Die Statistik hilft uns, Entwicklungen einzuordnen und Grundlagen für politische und administrative Entscheidungen abzuleiten“, sagte sie. Bildung und Sprachförderung seien zentrale Voraussetzungen für Inklusion, Teilhabe und ein gutes Zusammenleben.<h3>\r\nMehr Unternehmen von im Ausland Geborenen<\/h3>Auch die Zahl der Unternehmen von im Ausland geborenen Personen ist gestiegen. Im Jahr 2025 gab es in Südtirol 5.906 solcher Unternehmen. Im Vorjahr waren es noch 5.528. Das entspricht einem Zuwachs von rund 6,8 Prozent. 21,8 Prozent dieser Unternehmen werden von Frauen geführt.<BR \/><BR \/>Fernando Biague verwies auf die gesamtstaatliche Situation am Arbeitsmarkt. Ausländische Arbeitskräfte seien ein wichtiger Bestandteil des italienischen Arbeitsmarktes, arbeiteten jedoch häufig in Bereichen mit niedriger Entlohnung.<BR \/><BR \/>Zugleich verwies Biague auf ihren Beitrag zu den öffentlichen Finanzen: Der Staat nehme im Zusammenhang mit Einwanderung rund vier Milliarden Euro mehr ein, als er ausgebe. Ein Grund dafür sei, dass viele ausländische Arbeitskräfte in die Sozial- und Rentenkassen einzahlen, Leistungen aber nicht im selben Umfang in Anspruch nehmen.<h3>\r\nEinblicke in die Integrationsarbeit<\/h3>Wie Integration vor Ort unterstützt wird, zeigten bei der Vorstellung des Jahrbuchs zwei Beispiele aus Südtirol. Susanna Vetturelli, Koordinatorin des SAI-Projekts der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt, gab Einblick in die Arbeit des Projekts. Annamaria Molin, ehrenamtliche Lehrkraft des Vereins Scioglilingua, stellte die Tätigkeit des Vereins vor.<BR \/><BR \/>Das „Dossier Statistico Immigrazione 2026“ wird vom Studien- und Forschungszentrum IDOS gemeinsam mit dem Studienzentrum Confronti und dem Institut für Politische Studien „S. Pio V“ erarbeitet. Es enthält aktuelle Daten und Analysen zu Migration und Integration in Italien und Südtirol. Das Jahrbuch ist im Büro der Koordinationsstelle für Integration (KOI) erhältlich. Eine Zusammenfassung ist online verfügbar.