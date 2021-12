So viele Lehrer haben sich bis jetzt nicht impfen lassen

Die Zahlen: Insgesamt sind es 654 Mitarbeiter des Schulbetriebes, die bis zum gestrigen 15. Dezember keine Dokumentation über Impfung oder Genesung abgegeben haben.Der Großteil davon sind Lehrkräfte: Ganze 510 Mitarbeiter, die sich bis dato nicht impfen haben lassen, sind pädagogische Fachkräfte – also Lehrpersonen, Mitarbeiter für Integration und Sozialpädagoginnen.Die restlichen Mitarbeiter, die keine Dokumentation abgegeben haben, gehören 59 der Verwaltung an und 85 Personen sind Schulwarte und Hausmeister.Diese 654 Mitarbeiter des Schulbetriebes haben nun 5 Tage Zeit, eine Dokumentation nachzureichen. Passiert dies nicht, werden sie suspendiert.„Ich will diese Zahl jetzt noch nicht bewerten“, sagt Bildungslandesrat Philipp Achammer in einer ersten Reaktion. „Nun muss man schauen, wie viele Mitarbeiter innerhalb dieser 5 Tage noch eine Dokumentation nachreichen werden.“Erst danach, so Achammer, werde man sehen, wie viele es schlussendlich wirklich sind, in welchen Bereichen und wo die Nachbesetzungen am schwierigsten werden. „Denn eines ist klar“, sagt Achammer: „Einfach sind diese Nachbesetzungen in keinem Bereich.“

