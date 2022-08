So viele soziale Einrichtungen gibt es in Südtirol

Senioren und Seniorinnen, die allein sind oder sich nicht mehr selbst versorgen können, Menschen mit Behinderungen, Suchtkranke, schutzlose Minderjährige, Personen mit ausländischer oder italienischer Staatsbürgerschaft, die sich in einer sozialen Notlage befinden, können in einer der 302 Einrichtungen, die in der Provinz Sozialhilfe und/oder sozialmedizinische Dienste anbieten, Hilfe und Unterstützung finden. Das ASTAT erhebt jedes Jahr das Angebot an sozialen Einrichtungen und die Kategorien von Nutzenden, die während des Bezugsjahres dort betreut wurden.In Südtirol gibt es am 31. Dezember 2021 302 stationäre und nicht stationäre Einrichtungen mit einer Aufnahmekapazität von insgesamt 7672 Plätzen (sowohl Betten in stationären Einrichtungen als auch nur „Plätze“ in nicht stationären Einrichtungen), das sind 14,3 Plätze pro 1000 Einwohner.Während die Anzahl der Einrichtungen im Vergleich zum Vorjahr zurückging (-5), blieb die Gesamtzahl der betreuten Personen nahezu unverändert: 6889 im Jahr 2021 und 6890 im Jahr 2020.Die Einrichtungen sind über das ganze Land verteilt, mit einer stärkeren Konzentration im Burggrafenamt, wo das Verhältnis mit 17,0 Plätzen pro 1000 Einwohner etwas höher ist. Der Vinschgau weist mit 96,5 Prozent die höchste Auslastung der sozialen Einrichtungen, im Vergleich zum Durchschnitt von 91 Prozent auf.Der Bereich der Senioren und Seniorinnen ist der größte und umfasst 4468 betreute Personen, die teilweise oder vollständig unselbstständig sind, die meisten davon sind Frauen.Die Analyse nach Staatsbürgerschaft zeigt einen Höchstwert (86 Prozent) von ausländischen Betreuten in den Einrichtungen für soziale Inklusion.Im Jahr 2021 wurden die 2 Familiären Wohngruppen in der Provinz geschlossen, aber gleichzeitig wurden eine sozialpädagogische Wohngemeinschaft und eine Trainingswohnung für Minderjährige eröffnet. Die Anzahl der verfügbaren Plätze für Menschen in Schwierigkeiten unter 25 Jahren hat sich dadurchkaum verändert. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Aufnahmekapazität der sozialen Einrichtungen für Minderjährige um einen Platz gestiegen: von 287 im Jahr 2020 auf 288 im Jahr 2021.Erziehungsschwierigkeiten der Eltern sind der Hauptgrund für die Aufnahme von Minderjährigen in den verschiedenen Einrichtungen. Mehr als die Hälfte der betreuten Minderjährigen sind männlich und bilden 57,7 Prozent der Gesamtheit.Die Zahl der aufgenommenen ausländischen Minderjährigen beläuft sich auf 81, das entspricht 33,9 Prozent der Gesamtzahl der in den Einrichtungen betreuten Minderjährigen.Im Vergleich zum Jahr 2020 ist die Zahl der in Seniorenwohnheimen und Pflegeheimen betreuten Personen um 166 gestiegen; die Auslastung dieser Einrichtungen liegt bei 86,1 Prozent.In den stationären Einrichtungen gehören 22,2 Prozent der betreuten Senioren und Seniorinnen der Altersgruppe der 65- bis 79- Jährigen an, 18,2 Prozent der Betreuten sindzwischen 80 und 84 Jahre alt und 54,6 Prozent über 85. Die restlichen 5 Prozent sind zwischen 40 und 64 Jahre alt.In den Tagespflegeheimen für Senioren und Seniorinnen kann die Zahl der Betreuten höher sein als die Zahl der Plätze, da auch die Teilzeitplätze berücksichtigt werden.Im Jahr 2021 sind insgesamt 1173 Menschen (443 Männer und 730 Frauen) in den Seniorenwohnheimen und Pflegeheimen gestorben, 542 weniger als im Jahr 2020. Die Sterblichkeitsrate (Anzahl der Todesfällepro 100 durchschnittlich Betreute zu Jahresbeginn und -ende) liegt bei 30,6 Prozent und damit leicht über dem Wert für 2019 (29,2 Prozent) und deutlich unter dem Wert für das Jahr 2020 (41,8 Prozent).Für die Pflege und Betreuung von Menschen mit Behinderungen gibt es in der Provinz 95 Einrichtungen mit einer Aufnahmekapazität von 1445 Plätzen. Die Anzahl der Betreuten in diesen Einrichtungen ist höher als die Zahl der verfügbaren Plätze, da dieselbe Person mehrere Dienste in Anspruch nehmen kann.Ein großer Teil der Menschen mit Behinderungen (48,1 Prozent) nimmt die Arbeitsbeschäftigungsdienste in Anspruch, die durch einen sehr niedrigen Rotationsindex (0,07 Prozent) gekennzeichnet sind.In diesem Bereich gibt es mit 56,9 Prozent mehr Männer als Frauen. 50,3 Prozent der betreuten Personen sind zwischen 45 und 64 Jahre alt, 34,3 Prozent gehören zur Altersgruppe der 25- bis 44-Jährigen, während der Anteil der 18- bis 24-Jährigen bei 9,4 Prozent liegt.In den sozialen Einrichtungen für psychisch Kranke sind mehr als die Hälfte der Betreuten (56 Prozent) zwischen 45 und 64 Jahre alt, 32,4 Prozent sind in der Altersgruppe der 25- bis 44-Jährigen und die restlichen 9,2 Prozent sind junge Erwachsene unter 25 Jahren.Die meisten Personen mit psychiatrischen Störungen (66,2 Prozent) nehmen Arbeitsrehabilitationsdienste in Anspruch.Im Vergleich zu den im letzten Jahr erhobenen Daten gibt es keine wesentlichen Änderungen bezüglich der Anzahl der betreuten Personen (304 im Jahr 2020, 293 im Jahr 2021), der Aufteilung nach Geschlecht (188 Männer und 116 Frauen im Jahr 2020 gegenüber 178 und 115 im Jahr 2021) und der Staatsbürgerschaft (16 ausländische Personen im Jahr 2020 und 13 im Jahr 2021).Die 13 Einrichtungen in der Provinz, in denen Suchtkranke betreut werden, verfügen über 167 Plätze. Am Ende des Jahres 2021 befinden sich in absoluten Zahlen 62 betreute Personen (10 weniger als 2020) in Wohngemeinschaften und 73 Personen (7 weniger als 2020) in Arbeitsrehabilitationsdiensten.76,3 Prozent aller betreuten Personen sind männlich. Die Inzidenz der ausländischen Komponente ist sehr niedrig (5,2 Prozent).Im Jahr 2021 ist die Anzahl der Erwachsenen mit sozialen Schwierigkeiten, d.h. Obdachlose, mittellose Personen, Nomaden und andere Personen in sozioökonomischen Schwierigkeiten, in absoluten Zahlen um 99 gesunken (2020 waren es 379). Der Rotationsindex der Betreuten bleibt jedoch hoch.Die meisten der betreuten Personen sind männlich (67,1 Prozent) und 86,4 Prozent von ihnen sind ausländisch.