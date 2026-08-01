Der Juli hat Südtirol eine außergewöhnliche Hitzeperiode beschert. Laut dem Monatsrückblick des Landeswetterdienstes lagen die Temperaturen im abgelaufenen Monat rund zwei Grad Celsius über dem langjährigen Durchschnitt.<BR \/><BR \/>„Mitte des Monats gab es die dritte Hitzewelle des Jahres, und nach einer kurzen leichten Abkühlung begann Ende Juli bereits die vierte und zugleich stärkste Hitzewelle“, erklärt Meteorologe Dieter Peterlin vom Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz. Diese werde Südtirol auch in den kommenden Tagen weiter begleiten.<h3>\r\nFast 39 Grad in Bozen gemessen<\/h3>Die höchsten Temperaturen wurden am 30. Juli erreicht: In Bozen kletterte das Thermometer auf 38,9 Grad Celsius. Den kältesten Wert des Monats registrierte der Landeswetterdienst hingegen am 24. Juli in Sexten mit 2,6 Grad.<h3>\r\nDeutlich zu trocken<\/h3>Im Gegensatz zum Juni verlief der Juli ausgesprochen niederschlagsarm. Während im Etschtal nur etwa die Hälfte der üblichen Regenmenge zusammenkam, wurden in den übrigen Landesteilen teilweise nur rund 30 Prozent der durchschnittlichen Niederschlagsmengen erreicht.<BR \/><BR \/>„Im Juli hat es relativ wenig geregnet“, fasst Peterlin die Situation zusammen. Die Trockenheit verschärft damit die Belastung für Natur, Landwirtschaft und Wasserressourcen.<h3>\r\nHitzewelle hält weiter an<\/h3>Eine nachhaltige Abkühlung ist derzeit nicht in Sicht. Zwar sinken die Temperaturen am Wochenende leicht, mit Höchstwerten um 35 Grad bleibt es laut Landeswetterdienst aber weiterhin außergewöhnlich heiß.<BR \/><BR \/>„Ein Ende der Hitzewelle ist momentan auch weiterhin nicht in Sicht“, so Peterlin. Die aktuelle Wetterlage dürfte Südtirol somit auch noch zu Beginn des Augusts beschäftigen.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>