<h3>\r\nWo es am wärmsten und am kältesten war<\/h3>Den höchsten Wert registrierte die Wetterstation Laimburg am 21. September mit 29,9 Grad Celsius. Am kältesten wurde es am 29. September in Sexten mit 1,8 Grad Celsius.<h3>\r\nNiederschlag im Soll – mit Ausreißer<\/h3>Die Regenmengen entsprachen in weiten Teilen des Landes den langjährigen Durchschnittswerten. Auffällig war jedoch Sterzing: Dort fiel mehr als doppelt so viel Niederschlag wie üblich.<h3>\r\nSo geht es im Oktober weiter<\/h3>Der September endet mit dichteren Wolken und einzelnen kurzen Schauern. Der Oktober startet hingegen freundlich: Der Nordföhn sorgt für Auflockerungen, die kommende Woche verspricht deutlich stabileres Wetter als die vorangegangene. <BR \/><BR \/>Nach frischen Nächten klettern die Temperaturen tagsüber bis auf rund 20 Grad Celsius, die Sonne zeigt sich häufig.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>