So war das Wetter 2020 und so wird es an Silvester

Was die Temperaturen anbelangt, war es 2020 laut Peterlin mal wieder etwas zu warm, allerdings kann man diesbezüglich nicht von einem Rekordjahr sprechen. Die Temperaturen lagen um knapp 1Grad über dem langjährigen Durchschnitt.Nahezu alle Monate waren zu mild, einzig der Oktober schlug aus der Reihe und war kälter.Die höchste Temperatur des Jahres wurde am 1. August in Auer mit 37,3 Grad gemessen. Am kältesten war es erst vor kurzem, am 27. Dezember mit -17,3 Grad in Toblach.Zudem war es ein sehr niederschlagsreiches Jahr, südtirolweit hat es um rund 40 Prozent mehr geregnet und geschneit als im langjährigen Durchschnitt.Zu verdanken seien die großen Niederschlagsmengen laut Peterlin maßgeblich den 3 Unwetterereignissen von Ende August Anfang Oktober und Anfang Dezember Von allen Monaten stechen vor allem die letzten beiden heraus, die kaum unterschiedlicher sein konnten, so der Experte. Zuerst ein November, der selten zuvor so sonnenreich war wie heuer und dann ein Dezember, der der bisher trübste und nasseste Dezember seit Messbeginn war.Noch nie seit 100 Jahren war ein Dezember in Südtirol so niederschlagsreich wie heuer, einzige Ausnahmen bilden der Obervinschgau und das Ahrntal.Was bringt der Jahreswechsel? Am Mittwoch gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken, am morgigen Silvestertag gibt es noch mehr Sonne und am ersten Wochenende 2021 gibt es bereits den nächsten Schnee.

