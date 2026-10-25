Ein weiterer Sommer mit Hitzerekorden und insgesamt wenigen Niederschlägen ist für die Gletscher gleichbedeutend mit Rekordverlusten.<BR \/><BR \/>Den aktuellen Messungen zufolge weisen die Südtiroler Gletscher, so etwa der Übeltalferner, der Langenferner sowie der Westliche Rieserferner, allein heuer Verluste zwischen drei bis vier Metern Eis auf. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376580_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Wir blicken auf ein extrem schlechtes Jahr zurück, für die meisten Gletscher ist es das schlechteste überhaupt in der Messgeschichte“, sagt Roberto Dinale, der in seiner Funktion als Direktor des Amtes für Hydrologie und Stauanlagen für die Gletscherbeobachtung in Südtirol zuständig ist. Und diese Messgeschichte besagt außerdem, dass die drei Jahre (2026, 2022 und 2023) mit den größten Verlusten sich in den vergangenen fünf Jahren zugetragen haben. <BR \/><BR \/>Ein eklatantes Beispiel: Die erste Messung der Eisdicke am Rieserferner im Jahr 2011 hat eine maximale Dicke von 83 Meter und einen mittleren Wert von 40 Meter ergeben. Die Daten aus dem Jahr 2021 ergaben „zusammengeschmolzene“ Werte von 60 bzw. 23 Metern. Mittlerweile wird die mittlere Eisdecke auf 15 Meter geschätzt. Laut Gletscherinventar ist die Gletscherfläche in Südtirol seit 1997 um über 45 Prozent zurückgegangen: Aus 121,9 Quadratkilometer „ewigem Eis“ wurden binnen 26 Jahre 72 Quadratkilometer – derzeit wird die Gesamtfläche auf 65 Quadratkilometer geschätzt.<BR \/><BR \/>Folglich ist der Blick voraus ernüchternd. Wenn man die aktuellen Parameter des Klimawandels unter Berücksichtigung der internationalen Klimapolitik betrachtet, so werden laut Roberto Dinale die Südtiroler Gletscher in 30 bis 40 Jahren bis auf einige Toteisüberbleibsel verschwunden sein – einschließlich des Suldenferners am Ortler.<BR \/>Die Messungen in Südtirol reihen sich ein in den Gletscherschwund im gesamten Alpenraum. Ob Dachsteingebiet, Hohe Tauern oder die großen Gletscher in der Schweiz – allerorten berichten die Fachleute von Negativrekorden. Zu den Folgen des Gletscherschwundes zählen Wasserknappheit, instabile Berge durch das Auftauen des Permafrosts sowie ein ökologischer Wandel mit Implikationen, die sich wohl erst nach und nach zeigen werden.