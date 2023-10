Viel zu wenig Kinderärzte: Situation in Südtirol besonders alarmierend

In Italien fehlen mindestens 840 Kinderärzte. Dies geht aus einem Bericht der Gimbe Stiftung hervor. In Südtirol ist das Verhältnis zwischen Ärzten und zubetreuenden Kindern in eine besonders alarmierende Schieflage geraten: Hierzulande gibt es gerademal einen Arzt pro 1000 Patienten.