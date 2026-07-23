Einheimische wie Touristen sollen in Südtirol von attraktiven Konditionen für den öffentlichen Verkehr profitieren. Das ist einer der Schwerpunkte, den das Mobilitätskonsortium MOKO innerhalb der nächsten Jahre verfolgen will. „Wir wollen Mobilität einfach und nahbar für alle machen“, erklärt Geschäftsführerin Sophia Oberjakober. <BR \/><BR \/>Mit sogenannten Bürger- und Teamcards soll vor allem für Einheimische ein Mehrwert geschaffen werden. „Wir wollen die bestehenden Strukturen nutzen, um Bürgerinnen und Bürgern erschwingliche Freizeittickets und vergünstigte Angebote zu ermöglichen“, sagt Präsident Andreas Dorfmann. In Brixen, Bruneck und dem Vinschgau gibt es solche bereits. Das Angebot soll auch in anderen Gemeinden ausgebaut werden.<BR \/><BR \/>Doch nicht nur den Einheimischen, sondern auch den Touristen will man nachhaltige Mobilität näherbringen. „Nur ein geringer Prozentsatz der Gäste reist mit öffentlichen Verkehrsmitteln an, diese Zahl muss unbedingt nach oben geschraubt werden“, betont Oberjakober. Nun will das Konsortium Lösungen entwickeln, um die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln attraktiver zu gestalten. Erste Ideen liegen bereits vor: „Essenziell wäre eine einheitliche Buchungsplattform, auf der Gäste alle Angebote auf einen Blick finden – vom Hotel über die Anreise bis hin zum Skipass und weiteren Leistungen“, erklärt Dorfmann.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1339269_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Alle Tourismusverbände des Landes, bis auf jene in Sulden und der Seiser Alm, sind Teil des Konsortiums. Somit werden über 97 Prozent der Übernachtungen mit dem Guest Pass abgedeckt. Das hat im vergangenen Jahr über 22 Millionen Euro in die Kassen gespült, die dann wieder in den öffentlichen Nahverkehr reinvestiert werden. <BR \/><BR \/>Im Jahr 2025 wurden insgesamt 5,5 Millionen Guest Pässe ausgestellt, die dann 7,85 Millionen Mal entwertet wurden. Dabei zeigt sich ein deutlicher Trend: Der Großteil der Entwertungen entfiel mit 78 Prozent auf Busverbindungen. Die Nutzung von Zügen machte 13,5 Prozent der Entwertungen aus, während 8,2 Prozent auf Seilbahnen entfielen. Die meistgenutzten Linien waren dabei die Linie 150 (Mals–Meran), die Linie 160 (Rittner Bahn–Maria Himmelfahrt–Oberbozen), die Linie 161 (Seilbahn Ritten–Bozen), die Linie 360 (Brixen–Waidbruck–Gröden), die Linie 450 (Ahrntal–Sand in Taufers–Bruneck) und die Linie 400 (Lienz–Innichen–Bruneck). <BR \/><BR \/>Auch der neu gewählte Verwaltungsrat wurde gestern vorgestellt. Diesem gehören sieben Mitglieder an, die drei Jahre im Amt bleiben: Ambros Hofer, Thomas Knoll, Daniela Gasser, Helmut Mitterstieler, Alessandro Marzola und Thomas Walch. Präsident Andreas Dorfmann wurde in seinem Amt bestätigt.