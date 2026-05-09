<h3>\r\nSonniger Start ins Wochenende<\/h3>Der heutige <b>Samstag<\/b> präsentiert sich laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin als der stabilere und sonnigere Tag des Wochenendes. Nach der Auflösung örtlicher Nebel- und Hochnebelfelder scheint in weiten Teilen Südtirols die Sonne.<BR \/><BR \/>Im Laufe des Tages bilden sich über den Bergen einige Quellwolken, die Neigung zu Schauern bleibt jedoch gering. Insgesamt verläuft der Tag vielfach trocken. Dazu steigen die Temperaturen auf frühsommerliche Werte zwischen 22 und 26 Grad – ideale Bedingungen für Aktivitäten im Freien.<h3>\r\nMehr Wolken und erste Schauer am Muttertag<\/h3>Am morgigen <b>Sonntag<\/b>, dem Muttertag, ändert sich das Wetterbild. Wolkenfelder ziehen auf und lassen die Sonne nur noch zeitweise durch. Vor allem in der zweiten Tageshälfte nimmt die Schauerneigung zu. Lokal kann es am Nachmittag und Abend zu leichtem Regen kommen.<BR \/>Trotz der zunehmenden Bewölkung bleibt es mit Höchstwerten von bis zu 24 Grad weiterhin mild.<h3>\r\nWechselhaft in die neue Woche<\/h3>Die kommende Woche startet unbeständig: Bereits am <b>Montag<\/b> dominieren Wolken, und neben kurzen sonnigen Abschnitten sind im Tagesverlauf immer wieder Regenschauer möglich.<BR \/><BR \/>Am <b>Dienstag<\/b> zeigt sich das Wetter dann etwas freundlicher mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken.<BR \/><BR \/>Doch schon am <b>Mittwoch<\/b> nimmt die Unbeständigkeit erneut zu. Dichtere Wolken und einzelne Regenschauer prägen das Wettergeschehen, die Temperaturen pendeln sich bei rund 22 Grad ein.<BR \/><BR \/>Damit bleibt das Wetter in Südtirol in den nächsten Tagen insgesamt wechselhaft – mit freundlichen Phasen, aber auch immer wieder Schauern. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wette" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>