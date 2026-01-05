Am heutigen <b>Montag<\/b> überwiegen die Wolken, die Sonne scheint nur zeitweise und erst gegen Abend lockert es von Westen her wieder überall auf. Im Norden frischt gleichzeitig kalter Nordwind auf. <BR \/><BR \/>Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 18 und minus 6 Grad, tagsüber reichen die höchsten Temperaturen von minus 6 bis plus 2 Grad.<h3>\r\nSonne, Wolken und winterliche Kälte<\/h3>Am morgigen <b>Dienstag<\/b>, dem Dreikönigstag, wird es überwiegend sonnig mir nur ein paar Wolken von Osten her. Teils kalter Nordwind. <BR \/><BR \/>Auch am <b>Mittwoch<\/b> geht sonnig und kalt weiter, im Norden bleibt es windig.<h3>\r\nEtwas Schnee am Alpenhauptkamm<\/h3>Am <b>Donnerstag<\/b> gibt es zunächst viel Sonnenschein, im Laufe des Tages werden die Wolken von Nordwesten her mehr. Gegen Abend und in der Nacht schneit es am Alpenhauptkamm etwas. <BR \/><BR \/>Am <b>Freitag<\/b> geht es wechselnd bis stark bewölkt weiter.<BR \/><BR \/>Die ganze Woche über bleibt es <b>winterlich kalt.<\/b><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>