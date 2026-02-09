„Am heutigen <b>Montag<\/b> bleibt es sonnig, es gibt nur ein paar Nebelfelder“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Auch die Temperaturen zeigen sich angenehm: Am Nachmittag werden Höchstwerte von bis zu 11 Grad Celsius erreicht.<BR \/><BR \/>Ab <b>Dienstag<\/b> macht sich jedoch ein Wetterumschwung bemerkbar. Die Wolken nehmen zu, sonnige Abschnitte sind dann vor allem noch im Vinschgau zu erwarten.<h3>\r\nLeichte Niederschläge<\/h3>In der Nacht auf <b>Mittwoch<\/b> zieht eine Störung durch das Land. Sie bringt unergiebigen Regen, in höheren Lagen oberhalb von 700 bis 800 Metern fällt Schnee. Am Mittwochvormittag lassen die Niederschläge nach, im Laufe des Nachmittags können die Wolken zeitweise etwas auflockern.<BR \/><BR \/>Der <b>Donnerstag<\/b> verläuft wechselnd bis stark bewölkt. Gegen Nachmittag und Abend sind entlang der Grenze zu Nordtirol erneut schwache Niederschläge möglich.<BR \/><BR \/>Zum Wochenausklang zeigt sich das Wetter wieder etwas freundlicher: Der <b>Freitag<\/b> bringt einen angenehmen Mix aus Sonne und Wolken.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Aktuelle Details und laufende Updates finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>