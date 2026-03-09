Am heutigen <b>Montag<\/b> schwächt sich das bisher wetterbestimmende Hochdruckgebiet etwas ab, während die höheren Luftschichten zunehmend feuchter werden. <BR \/><BR \/>Dadurch ziehen immer wieder hohe Wolkenfelder über den Himmel, die den Sonnenschein zeitweise dämpfen beziehungsweise abschatten. Die Höchstwerte erreichen dabei zwischen 10 und 16 Grad.<BR \/><BR \/>Der morgige <b>Dienstag<\/b> verspricht hingegen einen milden Frühlingstag. Zu Beginn können sich örtlich noch Hochnebelfelder halten, ansonsten zeigt sich der Himmel recht sonnig, begleitet von einigen harmlosen Wolken. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte zwischen 10 und 17 Grad.<h3>\r\nWechselhafter zur Wochenmitte<\/h3>Am <b>Mittwoch<\/b> nehmen die Wolken wieder etwas zu, sodass sich die Sonne nur noch zeitweise zeigt. Vereinzelt sind zwar Regenschauer möglich, meist dürfte es jedoch trocken bleiben. <BR \/><BR \/>Am <b>Donnerstag<\/b> setzt sich dieses leicht wechselhafte Wetter fort, mit einer Mischung aus sonnigen Abschnitten und dichteren Wolken.<BR \/><BR \/>Am <b>Freitag<\/b> zeigt sich schließlich wieder verbreitet die Sonne. Die Temperaturen bleiben weiterhin mild und erreichen Höchstwerte von bis zu 18 Grad.<BR \/><BR \/>Für den <b>Samstag<\/b> deutet sich derzeit unbeständigeres Wetter mit Regen an. Diese Prognose ist derzeit allerdings noch mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>