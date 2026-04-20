Eine westliche Höhenströmung lenkt derzeit mäßig feuchte Luftmassen vom Atlantik in Richtung Alpen – und sorgt damit in Südtirol für eine insgesamt freundliche, aber nicht ganz stabile Wetterlage.<BR \/><BR \/>Der heutige Montag startet verbreitet sonnig und lädt vielerorts zu Aktivitäten im Freien ein. Im Laufe des Tages bilden sich jedoch einige Quellwolken, die am Nachmittag vereinzelt auch Regenschauer bringen können. Meist bleibt es aber trocken. In den nördlichen Tälern macht sich zudem föhniger Wind bemerkbar. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag angenehme 15 bis 23 Grad.<BR \/><BR \/>Am morgigen Dienstag setzt sich das ruhige Wetter fort: Es bleibt überwiegend sonnig, auch wenn sich am Nachmittag lokal wieder einzelne Schauer entwickeln können. Die Temperaturen bewegen sich im für die Jahreszeit üblichen Bereich.<h3>\r\nViel Sonne ab Wochenmitte<\/h3>Zur Wochenmitte hin stabilisiert sich das Wetter zunehmend. Der Mittwoch präsentiert sich freundlich mit viel Sonnenschein und nur wenigen Wolken. Auch am Donnerstag dominiert die Sonne, und die Temperaturen steigen weiter an – bis zu 25 Grad sind möglich.<BR \/><BR \/>Der Freitag knüpft daran an und bringt verbreitet sonniges und warmes Frühlingswetter mit Höchstwerten von bis zu 26 Grad.<BR \/><BR \/>Damit deutet sich insgesamt eine zunehmend freundliche und wärmere Wetterphase an – ideale Voraussetzungen für alle, die den Frühling im Freien genießen möchten.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>