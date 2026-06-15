„Die neue Woche beginnt mit durchschnittlichen Sommertemperaturen und endet mit neuer Hitze, die Temperaturen steigen im Laufe der zweiten Wochenhälfte weiter an“, betont der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin.<h3>\r\nFreundlicher Wochenstart, später wieder mehr Hitze<\/h3>Der heutige <b>Montag<\/b> bringt in Südtirol einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Die Quellwolken, die sich am Nachmittag bilden, bleiben harmlos. Im Norden bleibt es föhnig. Die Höchstwerte erreichen 23 Grad in Sterzing und bis zu 31 Grad in Bozen.<BR \/><BR \/>Auch am morgigen <b>Dienstag<\/b> geht es freundlich und zeitweise sonnig weiter. Allerdings ziehen ausgedehnte, vor allem hohe Wolkenfelder durch. Am Nachmittag entstehen Quellwolken, in deren Folge es vereinzelt zu gewittrigen Regenschauern kommen kann. Die Temperaturen steigen auf maximal 24 Grad im Wipptal und 30 Grad im Süden des Landes.<BR \/><BR \/>Der <b>Mittwoch<\/b> bringt viel Sonnenschein. Im Laufe des Nachmittags nimmt die Schauerneigung allerdings etwas zu.<BR \/><BR \/>Am <b>Donnerstag<\/b> startet der Tag strahlend sonnig. Tagsüber bilden sich zunehmend Quellwolken, in der Folge sind einige Gewitter möglich. Die Höchstwerte klettern auf bis zu 33 Grad.<BR \/><BR \/>Auch der <b>Freitag<\/b> verläuft überwiegend sonnig. In der zweiten Tageshälfte muss allerdings erneut mit Gewittern gerechnet werden.<h3>\r\nAusblick<\/h3>Damit zeigt sich die Woche zunächst von ihrer freundlichen, sommerlichen Seite, ehe die Temperaturen in der zweiten Wochenhälfte wieder spürbar anziehen. Neben viel Sonnenschein bleiben vor allem am Nachmittag lokale Gewitter ein Thema.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>