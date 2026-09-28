So wie der Sommer zu Ende gegangen ist, präsentiert sich auch der Herbst bislang: ungewöhnlich warm und vielfach sonnig. Die vergangenen Tage haben in Südtirol spätsommerliche Verhältnisse beschert. Tagsüber lässt die Sonne die Temperaturen noch kräftig steigen, während es in den frühen Morgenstunden und am Abend bereits deutlich herbstlicher wird.<BR \/><BR \/>Dass der Spätsommer noch längst nicht vorbei ist, zeigt auch ein Blick auf den Kalterer See: Das Wasser hat derzeit noch rund 20 Grad. Meteorologe Dieter Peterlin vom Landeswetterdienst rechnet zudem nicht mit einem raschen Wetterumschwung: „Die ganze Woche bleibt es überdurchschnittlich warm.“<h3>\r\nSonne und bis zu 27 Grad am heutigen Montag<\/h3>Der Wochenbeginn bringt verbreitet sonniges Wetter. Am heutigen <b>Montagnachmittag<\/b> bilden sich lediglich einige harmlose Quellwolken. Die Temperaturen bleiben deutlich über dem für die Jahreszeit üblichen Niveau und erreichen 24 bis 27 Grad.<h3>\r\nDienstag: Sonne nach Hochnebel<\/h3>Auch am morgigen <b>Dienstag<\/b> setzt sich das freundliche Herbstwetter fort. In den frühen Morgenstunden kann sich örtlich Hochnebel halten, danach zeigt sich häufig die Sonne. Mit bis zu 26 Grad bleibt es erneut ungewöhnlich mild.<h3>\r\nMittwoch bleibt spätsommerlich<\/h3>Am <b>Mittwoch<\/b> ändert sich wenig: Nach örtlichem Hochnebel am Morgen scheint tagsüber wieder verbreitet die Sonne. Die Temperaturen steigen erneut auf bis zu 26 Grad.<h3>\r\nMehr Wolken am Donnerstag<\/h3>Am <b>Donnerstag<\/b> wird das Wetter etwas wechselhafter. Zwar bleibt es zeitweise sonnig, in vielen Tälern beginnt der Tag jedoch mit Hochnebel. Im Tagesverlauf ziehen zudem einige ausgedehnte Wolkenfelder durch. Insgesamt bleibt es aber weiterhin mild.<h3>\r\nDer Herbst lässt sich Zeit<\/h3>Ein markanter Kälteeinbruch ist damit vorerst nicht in Sicht. Südtirol darf sich auch in den kommenden Tagen auf spätsommerlich warme Temperaturen freuen. Lediglich in den Morgenstunden erinnert das Wetter bereits daran, dass der Herbst kalendarisch längst Einzug gehalten hat.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die aktuellen Prognosen und weitere Details zum Wetter in Südtirol gibt es wie gewohnt auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>