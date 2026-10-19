Nach einem frischen Morgen zeigt sich das Wetter in Südtirol am heutigen <b>Montag<\/b> von seiner freundlichen Seite. Ein Zwischenhoch sorgt vorübergehend für ruhige Herbstverhältnisse. Örtliche Hochnebelfelder lösen sich rasch auf, anschließend scheint im ganzen Land häufig die Sonne. Zeitweise ziehen einige hohe Wolken durch. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 18 bis 22 Grad.<BR \/><BR \/>Am morgigen <b>Dienstag<\/b> ziehen zunehmend Wolken auf. Im Tagesverlauf bleibt es weitgehend trocken, nur vereinzelt kann es regnen. In der Nacht nimmt die Niederschlagsneigung von Süden her zu. Die Höchsttemperaturen gehen auf rund 18 Grad zurück.<h3>\r\nRegen und Neuschnee in den Bergen zur Wochenmitte<\/h3>Der <b>Mittwoch<\/b> bringt trübes Wetter. Zeitweise fällt Regen, in höheren Lagen der Berge kann es etwas Neuschnee geben.<BR \/><BR \/>Am <b>Donnerstag<\/b> bessert sich die Wetterlage wieder. Mit aufkommendem Nordföhn zieht der Regen am Morgen rasch nach Osten ab. Vom Vinschgau her setzt sich zunehmend die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen weiterhin Höchstwerte um 18 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die aktuelle Wetterentwicklung und weitere Prognosen für Südtirol finden Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>