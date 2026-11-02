Der heutige <b>Montag<\/b> bringt in Südtirol überwiegend Sonnenschein. Zeitweise können aus Südosten einige Wolken durchziehen. In den nördlichen Tälern bleibt es föhnig, im oberen Pustertal weht Ostwind. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 8 und 16 Grad.<BR \/><BR \/>Am morgigen <b>Dienstag<\/b> überwiegen hingegen die Wolken. Die Sonne zeigt sich nur zwischendurch, die Temperaturen steigen auf maximal 14 Grad.<BR \/><BR \/><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="879889" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Auch am <b>Mittwoch<\/b> wechseln sich Wolken und sonnige Abschnitte ab. Die Höchstwerte liegen erneut bei 14 Grad.<BR \/><BR \/>Für <b>Donnerstag<\/b> und <b>Freitag<\/b> kündigt sich wieder freundlicheres Wetter an: In ganz Südtirol soll überwiegend die Sonne scheinen. Die Temperaturen erreichen jeweils bis zu 14 Grad.<h3>\r\nErster Schneefall am Alpenhauptkamm<\/h3>Der November hat bereits am gestrigen Allerheiligentag seinen ersten Schneefall gebracht. Besonders im hintersten Ahrntal und entlang des Alpenhauptkamms fiel Schnee - <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/neuer-monat-neues-wetter-der-november-bringt-ersten-schnee" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu.<\/a><\/b><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die aktuelle Wetterentwicklung und weitere Prognosen für Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>