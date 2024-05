So wird das Wetter am Pfingst-Wochenende

Dieter Peterlin - Foto: © Dlife/ANDREAS KEMENATER

Das Wochenende wird sonniger und wärmer

„Wir sind mittendrin in einer sehr wechselhaften Wetterphase“, schreibt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. „Gestern gab am meisten Regen mit Blitzen im Unterland mit insgesamt 50 Liter pro Quadratmeter, heute entstehen neue Regenschauer und Gewitter, die meisten am Abend. Größere Unwettergefahr besteht in der Poebene Richtung Adria.“Am heutigen Vormittag kommt zwar zeitweise die Sonne zum Vorschein, am Nachmittag und Abend entstehen aber erneut Regenschauer und einzelne Gewitter. Die Temperaturen legen etwas zu und erreichen Höchstwerte von 13 bis 21 Grad.Unbeständig verläuft auch der morgige Freitag. Im Tagesverlauf gehen recht verbreitet Regenschauer und auch Gewitter nieder.Am Samstag wird es etwas stabiler. Tagsüber scheint oft die Sonne und die Schauerneigung steigt im Vergleich zu den Vortagen nur leicht an. Am Sonntag gibt es recht sonniges und warmes Wetter , am Nachmittag sind einzelne Schauer nicht ganz ausgeschlossen. Auch am Pfingstmontag wechseln Sonne und Wolken, am Nachmittag steigt die Schauerneigung etwas an.