Im Tagesverlauf zieht es am heutigen Donnerstag von Süden her wieder zu und über Nacht kann es in einigen Landesteilen etwas regnen oder schneien. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1400 Meter. Nach Frühwerten um 0 Grad, steigen die Temperaturen auf 4 bis 10 Grad.<BR \/><BR \/>Der morgige <b>Freitag<\/b> beginnt oft bewölkt, tagsüber zeigt sich die Sonne häufiger. <h3>\r\nDas verlängerte Wochenende<\/h3>Am <b>Samstag<\/b> ist es zunächst recht sonnig. Aus Westen ziehen Schleierwolken auf, die im Tagesverlauf dichter werden.<BR \/><BR \/>Auch der <b>Sonntag<\/b> bringt eine Mischung aus Sonne und einigen durchziehenden Wolkenfeldern. <BR \/><BR \/>Am <b>Montag<\/b> geht es mit Sonne und Wolken weiter. Es bleibt relativ mild.<BR \/><BR \/>Die <b>Höchsttemperaturen<\/b> am verlängerten Wochenende klettern auf bis zu 11 Grad.<BR \/><BR \/><b>Aber Achtung, wenn Sie am verlängerten Wochenende mit dem Auto unterwegs sind: Es ist sehr starker Reiseverkehr zu erwarten<\/b> – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/langes-wochenende-steht-bevor-139-millionen-italiener-unterwegs" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mehr dazu lesen Sie hier.<\/a><\/b><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol lesen Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>