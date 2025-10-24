Am heutigen <b>Freitag<\/b> lösen sich die morgendlichen Nebelfelder im Eisack- und Pustertal allmählich auf, im Großteil des Landes überwiegt dann der Sonnenschein. Richtung Alpenhauptkamm ziehen zeitweise dichtere Wolkenfelder durch, in den nördlichen Tälern frischt kühler Nordwind auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 16 Grad.<h3>\r\nDas Wochenende im Überblick<\/h3>Am <b>Samstag<\/b> bleibt es zeitweise sonnig, entlang des Alpenhauptkamms sind jedoch noch einzelne Schauer möglich. <BR \/><BR \/>Der <b>Sonntag<\/b> gestaltet sich etwas wechselhafter: Sonne und Wolken wechseln einander ab, örtlich kann es zu leichten Schauern kommen. Gegen Abend macht sich erneut der Nordwind bemerkbar.<h3>\r\nBlick auf die kommende Woche<\/h3>Zu Wochenbeginn zeigt sich das Wetter zunächst von seiner freundlichen Seite. Am <b>Montag<\/b> ziehen im Tagesverlauf dichtere Wolken auf, am Abend kann es von Norden her zu Regen kommen. <BR \/><BR \/>Am <b>Dienstag<\/b> setzt sich dann wieder die Sonne durch.<BR \/><BR \/>Die Temperaturen bleiben in den kommenden Tagen gedämpft – mit Höchstwerten von maximal 14 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr aktuelle Informationen zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>