Am heutigen <b>Montag<\/b> überwiegen die Wolken mit ein paar sonnigen Auflockerungen, am freundlichsten verläuft der Tag im Vinschgau. Am Alpenhauptkamm kann es in der Früh leicht schneien. Die Höchstwerte reichen von 3 bis 8 Grad,<BR \/><BR \/>Am morgigen <b>Dienstag<\/b> gibt es vielerorts Hochnebel, der nur langsam auflockert. <BR \/><BR \/>Auch am <b>Mittwoch<\/b> wechseln dichtere Wolken mit sonnigen Abschnitten. Der <b>Donnerstag<\/b> bringt weiterhin viele Wolken, die Sonne kommt nur zeitweise zum Vorschein. Am <b>Freitag<\/b> zeigt sich die Sonne voraussichtlich wieder länger.<BR \/><BR \/>Die <b>Temperaturen<\/b> klettern die ganze Woche nicht über den Höchstwert von 9 Grad hinaus.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>