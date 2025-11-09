Nachdem sich das Wetter am heutigen Sonntag in weiten Teilen des Landes von seiner besten Seite gezeigt hat, scheint auch am morgigen Montag die Sonne von früh bis spät von einem meist wolkenlosen Himmel.<BR \/><BR \/>In der Früh ist es zwar verbreitet frostig, die Temperaturen liegen zwischen minus sechs und plus zwei Grad, doch am Nachmittag wird es mit Werten zwischen neun und 13 Grad angenehm mild. In Bozen und Meran steigen die Temperaturen auf bis zu 13 beziehungsweise 12 Grad, in Brixen werden elf Grad erreicht. Etwas kühler bleibt es im Pustertal und im Wipptal: In Bruneck und Sterzing werden maximal neun Grad prognostiziert, in Schlanders rund zehn.<BR \/><BR \/>Auch in den folgenden Tagen bleibt das Wetter freundlich. Am Dienstag zieht höchstens eine dünne Schleierwolke über den Himmel, sonst dominiert weiterhin die Sonne. Der Mittwoch bringt viel Sonnenschein und nur wenige Wolkenfelder, und auch am Donnerstag setzt sich das stabile Hochdruckwetter fort. Am Freitag zeigt sich ein ähnliches Bild – sonnig, trocken und mild.<BR \/><BR \/>Die Tageshöchstwerte bleiben in dieser Zeit recht konstant und erreichen meist 13 bis 14 Grad, während es in den Nächten weiterhin kalt bleibt.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alles rund um's Wetter lesen Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a>