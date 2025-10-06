<h3>\r\nMontag: Sonne im Süden, Schneeschauer im Norden<\/h3>Am heutigen <b>Montag<\/b> zeigt sich im Großteil Südtirols neben ein paar Wolken häufig die Sonne. Wechselhaft bleibt es dagegen direkt am Alpenhauptkamm: Zwischen Brenner und Staller Sattel ziehen zeitweise Schneeschauer durch. In den typischen Föhnlagen weht teils kräftiger Nordföhn.<BR \/><BR \/>In der Nacht verstärken sich die Niederschläge an der Grenze zu Nordtirol vorübergehend. Die Temperaturen erreichen 11 Grad im Wipptal und bis zu 20 Grad im Unterland.<h3>\r\nDienstag: Zweigeteiltes Wetter<\/h3>Am morgigen <b>Dienstag<\/b> setzt sich das zweigeteilte Wetter fort. Im Norden bleibt es wechselhaft, während im Süden meist freundliches Wetter überwiegt. Am sonnigsten wird es im Unterland. Der Nordföhn schwächt sich im Tagesverlauf allmählich ab. Die Temperaturen steigen auf 15 Grad im Wipptal bis 22 Grad im Unterland.<h3>\r\nMittwoch: Überall freundlicher<\/h3>Zur Wochenmitte bessert sich das Wetter in ganz Südtirol. Trotz hoher Wolken zeigt sich am <b>Mittwoch<\/b> verbreitet die Sonne. Zudem wird es etwas wärmer: Die Höchstwerte liegen bei bis zu 22 Grad.<h3>\r\nDonnerstag bis Samstag: Meist sonniges Herbstwetter<\/h3>Am <b>Donnerstag<\/b> überwiegt zunächst sonniges Wetter, am Nachmittag können örtlich kurze Regenschauer entstehen. <BR \/><BR \/>Der <b>Freitag<\/b> bringt typisches Herbstwetter: Nach Auflösung von Hochnebelfeldern scheint meist die Sonne, nur dünne Schleierwolken ziehen durch. <BR \/><BR \/>Auch am <b>Samstag<\/b> setzt sich nach derzeitigem Stand das freundliche Wetter fort – ideal also für Aktivitäten im Freien.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum aktuellen Wetter in Südtirol finden Sie wie gewohnt auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>