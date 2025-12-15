„Schnee? Dieser Woche bildet sich im Mittelmeerraum zwar ein Tief, Südtirol liegt aber zu weit nördlich und bekommt nur einen Streifschuss ab. Von Dienstag auf Mittwoch gebietsweise leichter Schneefall auf den Bergen, in den tiefen lagen bleibt es ohnehin zu mild für Schnee.“ Das schreibt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin.<h3>\r\nDoch Tag für Tag<\/h3>Der heutige <b>Montag<\/b> bringt viel Sonnenschein, am Nachmittag tauchen aus Süden ein paar hohe Schleierwolken auf. Die höchsten Temperaturen reichen von 2 bis 8 Grad.<h3>\r\nAb morgen wechselhafter<\/h3>Am morgigen <b>Dienstag<\/b> überwiegen die Wolken, die Sonne scheint nur mehr zeitweise und an der Grenze zum Trentino kann es in zweiten Tageshälfte leichte Niederschläge geben. Die Schneefallgrenze liegt bei 1300 Meter. <BR \/><BR \/>Der <b>Mittwoch<\/b> verläuft wechselnd bis stark bewölkt und stellenweise gibt es unergiebige Niederschläge bei einer Schneefallgrenze von 1300 bis 1500 Meter. Am Donnerstag wechseln Sonne und Hochnebel. <BR \/><BR \/>Der <b>Freitag<\/b> bringt wieder mehr Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen klettern auf bis zu 9 Grad.<BR \/><BR \/>Wie das <b>Wochenende<\/b> verläuft, lässt sich derzeit noch nicht genau voraussagen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/viel-sonne-kein-schnee-so-wird-das-wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol lesen Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a>