So wird das Wetter in Südtirol in dieser Woche

An der Wetterstation Kollmann wurden am gestrigen Sonntag bereits 35,3 Grad Celsius gemessen. Gleichzeitig nehmen die Tropennächte zu, also Nächte in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad Celsius sinken.Dann werden manche vielleicht erfinderisch, um einen erholsamen Schlaf zu finden. Unterdessen bleibt die Gewittergefahr heute und morgen noch sehr gering. „Sie steigt erst zur Wochenmitte wieder an“, informiert Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Am Mittwoch geht es überwiegend sonnig weiter. Mitunter kann am Nachmittag ein Gewitter entstehen.Nach sonnigem Beginn gibt es am Donnerstag tagsüber mehr Wolken und auch wieder häufiger Gewitter. Am Freitag stellt sich voraussichtlich eher wechselhaftes Wetter ein mit Gewittern vor allem am Nachmittag. Weniger heiß.