<h3>
Heute</h3>Am heutigen Nachmittag nimmt die Bewölkung weiter zu, in der Folge steigt die Schauerneigung von Westen her leicht an. Die höchsten Temperaturen liegen zwischen 22 Grad in Sterzing und 26 Grad in Bozen.<h3>Dienstag</h3>„Morgen kommt der nächste Regen, und zwar in mehreren Schüben", schreibt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. „Die erste Front zieht in der kommenden späten Nacht durch, bringt teils kräftige Regenschauer und Gewitter." <h3>
Mittwoch</h3>Am Mittwoch kommt es dann zu einer Wetterbesserung. Morgendliche Wolken lockern auf und es wird recht sonnig. <h3>
Donnerstag</h3>Auch am Donnerstag scheint oft die Sonne mit ein paar durchziehenden Wolken. Nur vereinzelt ist daraus ein Regenschauer möglich. <h3>
Freitag</h3>Am Freitag kommt es mit einer Störung zunächst zu einigen Regenschauern, im Tagesverlauf sollte sich aber die Sonne durchsetzen.