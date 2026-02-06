<h3>\r\nDas Wetter heute<\/h3>Der heutige <b>Freitag<\/b> präsentiert sich überwiegend stark bewölkt. Gebietsweise kann es zu leichtem Regen kommen, oberhalb von rund 1.000 Metern fällt stellenweise Schnee.<h3>\r\nDas Wetter am Wochenende – Sonne und ein paar Wolken<\/h3>Der morgige <b>Samstag<\/b> beginnt zunächst noch mit dichter Bewölkung. Im Laufe des Tages lockern die Wolken jedoch auf, und zeitweise zeigt sich die Sonne.<BR \/><BR \/>Am <b>Sonntag<\/b> überwiegt sonniges Wetter. Am Nachmittag ziehen voraussichtlich wieder dichtere Wolkenfelder durch.<BR \/><BR \/>Die <b>Temperaturen<\/b> steigen am Wochenende deutlich an: Die Höchstwerte erreichen bis zu plus 11 Grad.<h3>\r\nAchtung: Hohe Lawinengefahr<\/h3>In den Bergen ist derzeit höchste Vorsicht geboten. In weiten Teilen des Landes gilt Lawinengefahrenstufe 3. Laut aktuellem Lawinenlagebericht können ausgeprägte Schwachschichten in den unteren Schneedeckenbereichen bereits durch einzelne Wintersportler ausgelöst werden.<BR \/><BR \/>Besonders gefährdet sind steile Hänge mit westlicher, nördlicher und östlicher Exposition oberhalb der Waldgrenze. Warnsignale wie dumpfe „Wumm“-Geräusche oder sichtbare Risse in der Schneedecke sind ernst zu nehmen und dürfen keinesfalls ignoriert werden.<h3>\r\nLawinenabgang mit zwei Todesopfern<\/h3>Erst am gestrigen Donnerstag kam es in Sulden zu einem Lawinenabgang, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/drama-im-vinschgau-mindestens-zwei-tote-bei-lawinenabgang" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr zu diesem tragischen Unglück.<\/a><\/b><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen zum aktuellen Wetter in Südtirol finden Sie wie gewohnt auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>