Heute: Heftige Gewitter möglich – So wird das Wochenend-Wetter

So wird das Wochenende

Es war sommerlich warm in den vergangenen Tagen in Südtirol . Erstmals wurden die 30 Grad geknackt. Am heutigen Abend kann es aber zu teils heftigen Gewittern kommen.„Heute Abend besteht erhöhtes Unwetterpotenzial“ schreibt Peterlin. „Zunächst scheint zeitweise die Sonne und es gibt nur einzelne Regenschauer. In der schwül-warmen Luft können sich zum Abend hin starke Gewitter bilden, örtlich ist mit Hagel zu rechnen.“Am Samstag wird es zunächst sehr sonnig. Am Nachmittag werden die Wolken mehr und es entwickeln sich gewittrige Regenschauer. Der Sonntag bringt eher unbeständiges Wetter mit vielen Wolken und einzelnen Regenschauern. Am Nachmittag kommt die Sonne häufiger zum Zug. Die Temperaturen gehen zurück.Viel Sonne gibt es wieder am Montag, in der zweiten Tageshälfte sind aber einzelne Regenschauer möglich. Auch am Dienstag scheint nicht selten die Sonne, am Nachmittag entwickeln sich gewittrige Regenschauer.