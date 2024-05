So wird das Wochenend-Wetter

Wie geht es weiter?

Das Wetter am Wochenende

Am gestrigen Feiertag gab es vielerorts in Südtirol einige Regenschauer – und Saharastaub.„Wenn das Auto nach einem Regenschauer so aussieht dann weiß man dass reichlich Saharastaub in der Luft war“, schreibt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. „So viele Staubereignisse wie in diesem Frühjahr gibt es selten, häufige Südströmung aus Nordafrika.“Am heutigen Donnerstag ist es trüb und regnerisch. Tagsüber gibt es auch trockene Phasen, die Sonne kommt aber nur selten zum Vorschein und im Laufe des Nachmittags nimmt die Schauerneigung wieder zu. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 14 Grad in Sterzing bis 18 Grad in Bozen.Auch am morgigen Freitag überwiegen die Wolken und es sind weitere Regenschauer zu erwarten.Am Samstag wird es etwas sonniger, allerdings scheint es noch nicht ganz beständig zu bleiben. Am Sonntag wechseln Sonne und Wolken. Die Temperaturen steigen wieder an und die Schauerneigung nimmt im Tagesverlauf nur leicht zu.Am Montag geht es mit einer Mischung aus Sonne und Wolken weiter.