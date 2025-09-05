Der heutige Freitag zeigt sich wechselhaft: Im Osten startet der Tag abseits von möglichem Hochnebel noch sonnig. Von Westen her ziehen jedoch immer mehr Wolken auf. <BR \/><BR \/>Schon am Morgen können einzelne gewittrige Schauer niedergehen, am Nachmittag werden sie häufiger. Dazu frischt zeitweise Nordwind auf. Gegen Abend beruhigt sich das Wetter wieder und die Wolken ziehen ab. Die Temperaturen erreichen 18 bis 25 Grad.<h3>\r\nViel Sonne am Wochenende<\/h3>Der morgige Samstag präsentiert sich freundlich mit viel Sonnenschein, nur hohe Wolken und einzelne Quellwolken ziehen durch.<BR \/><BR \/> Auch am Sonntag bleibt es überwiegend sonnig, begleitet von ausgedehnten Schleierwolken. Die Temperaturen klettern am Wochenende auf bis zu 28 Grad an.<h3>\r\nSo geht es nächste Woche weiter<\/h3>Der Montag bringt einen Mix aus Sonne und dichteren Wolkenfeldern, stellenweise sind Regenschauer möglich. Am Dienstag setzt sich das wechselhafte Wetter fort – mit Sonne, Wolken und einzelnen Schauern.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr Infos zum Südtirol-Wetter gibt es wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>