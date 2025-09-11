Schon am heutigen Donnerstagnachmittag zeigt sich der Himmel in weiten Teilen des Landes sonnig, lediglich über den Bergen entstehen Quellwolken mit vereinzelten Schauern in den Dolomiten. Die Temperaturen liegen zwischen 21 Grad in Sterzing und 26 Grad in Bozen.<BR \/><BR \/>Am Freitag erwartet uns ein Wechsel aus Sonne und Wolken, begleitet von einzelnen Regenschauern. Die Höchstwerte erreichen 19 bis 25 Grad.<h3>\r\nDas Wochenende im Überblick<\/h3><b>Samstag:<\/b> Häufig bewölkt, nur zeitweise sonnig. Im Tagesverlauf sind Regenschauer wahrscheinlich, maximal 23 Grad. In der Nacht auf Sonntag regnet es verbreitet.<BR \/><BR \/><b>Sonntag:<\/b> Im Osten anfangs noch unbeständig, von Westen her zunehmend sonnig. Die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad.<h3>\r\nAusblick auf die kommende Woche<\/h3>Der Montag bringt viel Sonnenschein und angenehme Temperaturen. Am Dienstag ziehen wieder Wolken auf, am Nachmittag und Abend steigt die Schauerneigung leicht an.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol lesen Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>