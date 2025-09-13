Am heutigen Samstag ist es oft bewölkt, die Sonne scheint nur zeitweise. Im Tagesverlauf muss man lokal mit ein paar Regenschauern rechnen, in der Nacht auf Sonntag regnet es mit Durchzug der Störung verbreitet. Die Temperaturen gehen etwas zurück und erreichen 19 Grad in Sterzing und 23 Grad in Bozen.<BR \/><BR \/>In der Nacht auf Sonntag breitet sich der Regen weiter aus, sodass vielerorts mit anhaltenden Niederschlägen zu rechnen ist.<h3>\r\nSonntag und Montag viel Sonnenschein<\/h3>Der morgige Sonntag beginnt am Alpenhauptkamm und mitunter Richtung Osttirol noch unbeständig, sonst sorgt auffrischender Nordföhn für sehr sonnige Verhältnisse. <BR \/><BR \/>Mit viel Sonnenschein geht es am Montag weiter. Der Dienstag beginnt gebietsweise mit Hochnebelfeldern, tagsüber scheint zeitweise die Sonne. Die Schauerneigung nimmt in der zweiten Tageshälfte etwas zu. <BR \/><BR \/>Der Mittwoch bringt voraussichtlich viele Wolken, aber weitestgehend trockene Verhältnisse.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol lesen Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>