Der heutige <b>Samstag<\/b> verläuft wechselhaft. Es gibt eine Mischung aus sonnigen Abschnitten, dichteren Wolken und ein paar Regenschauern. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 20 Grad.<h3>\r\nSonntag und Montag oft sonnig<\/h3>Am morgigen <b>Sonntag<\/b> lässt der Tiefdruckeinfluss nach und es scheint wieder häufiger die Sonne. Die Quellwolken über den Bergen bleiben meist harmlos. Die Höchsttemperatur steigt auf bis zu 22 Grad.<h3>\r\nKommende Woche<\/h3>Am <b>Montag<\/b> geht es überwiegend sonnig mit ein paar Quellwolken weiter. <BR \/><BR \/>Am <b>Dienstag<\/b> tauchen von Nordwesten her dichtere Wolken auf und die Sonne gerät in den Hintergrund. Am Nachmittag sind vereinzelt kurze Schauer möglich. <BR \/><BR \/>Am <b>Mittwoch<\/b> lockern die Wolken mit Nordföhn auf und es wird recht sonnig.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>