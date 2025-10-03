Am heutigen Freitagvormittag ist es im ganzen Land sonnig und über weite Strecken wolkenlos. Am Nachmittag tauchen von Westen her Schleierwolken auf. Die höchsten Temperaturen reichen von 11 bis 19 Grad.<h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Am morgigen <b>Samstag<\/b> scheint meist die Sonne, am Vormittag ziehen ein paar dichtere Wolken durch. In der Nacht auf Sonntag bzw. in den frühen Morgenstunden kann es mit Durchzug einer Störung etwas regnen. <BR \/><BR \/>Am <b>Sonntag<\/b> selbst kommt es zu einer deutlichen Wetterbesserung mit Sonnenschein, am Alpenhauptkamm halten sich Wolken. <h3>\r\nSo geht es kommende Woche weiter<\/h3>Am <b>Montag<\/b> stellt sich eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken ein. <BR \/><BR \/>Am <b>Dienstag<\/b> scheint die Sonne noch häufiger.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol lesen Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite. <\/a>