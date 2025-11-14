<h3>\r\nHeute: Noch einmal recht freundlich<\/h3>Zum Start ins Wochenende zeigt sich das Wetter am heutigen <b>Freitag<\/b> in ganz Südtirol noch einmal von seiner freundlichen Seite. Die Sonne scheint verbreitet, nur ein paar hohe Wolkenfelder ziehen durch. Die Höchstwerte liegen am Nachmittag zwischen 10 und 13 Grad.<h3>\r\nSamstag: Viele Wolken, kaum Sonne<\/h3>Am morgigen <b>Samstag<\/b> überwiegen die Wolken. Die Sonne kommt nur mehr zeitweise zum Vorschein, meist bleibt der Himmel grau. Tagsüber bleibt es aber größtenteils trocken. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von rund 9 Grad in Bruneck bis etwa 12 Grad in Bozen.<h3>\r\nSonntag: Überwiegend bewölkt, aus Süden etwas Regen<\/h3>Der <b>Sonntag<\/b> verläuft überwiegend bewölkt. Im Tagesverlauf können aus Süden ein paar Regenschauer aufziehen. Allzu große Regenmengen sind zwar nicht zu erwarten, der freundliche Eindruck der vergangenen Tage ist aber vorerst vorbei.<BR \/><BR \/><i><b>Steht uns ein kalter, schneereicher Winter bevor – oder wird er eher mild und niederschlagsarm?<\/b><\/i><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wird-dieser-winter-aussergewoehnlich-kalt-und-schneereich-was-der-experte-sagt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die ausführliche Winterprognose lesen Sie HIER.<\/a><\/b><h3>\r\nAusblick auf die neue Woche<\/h3>Der <b>Montag<\/b> beginnt noch unbeständig. Im Laufe des Tages sorgt Nordföhn für eine Wetterbesserung, zwischendurch lockert es auf. Am Abend sind allerdings nochmals einzelne Schauer möglich.<BR \/><BR \/>Am <b>Dienstag<\/b> wird es voraussichtlich recht sonnig, am <b>Mittwoch<\/b> zeigt sich eine Mischung aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen bleiben für die Jahreszeit moderat und steigen im Tagesverlauf auf Höchstwerte von bis zu 13 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>