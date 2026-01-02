Der <b>heutige Nachmittag<\/b> bringt in weiten Teilen Südtirols freundliches Wetter: Häufig zeigt sich die Sonne und sorgt für einen ruhigen Wintertag. In der Nacht auf Samstag ziehen von Norden her zeitweise dichtere Wolken durch. <BR \/><BR \/>Vor allem entlang der Grenze zu Nordtirol können vereinzelt ein paar Schneeflocken fallen. Die Temperaturen erreichen tagsüber Höchstwerte von etwa minus 2 Grad in Sterzing bis zu plus 4 Grad in Bozen.<BR \/><BR \/>Am morgigen <b>Samstag<\/b> lockert die Bewölkung rasch auf und im ganzen Land setzt sich sonniges Wetter durch. Tagsüber präsentiert sich der Himmel oft wolkenlos. In den Morgenstunden ist es allerdings noch sehr kalt, gebietsweise mit strengem Frost. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf Werte zwischen minus 3 und plus 4 Grad.<h3>\r\nAm Sonntag sonnig, aber eisig kalt<\/h3>Auch der <b>Sonntag<\/b> zeigt sich von seiner sonnigen Seite: Im gesamten Land scheint die Sonne bei meist wolkenlosem Himmel. Die Temperaturen bleiben jedoch winterlich. Während im Norden Höchstwerte bis zu minus 6 Grad erreicht werden, steigen sie im Süden Südtirols auf maximal plus 2 Grad.<BR \/><BR \/>Zum Start in die neue Woche ziehen am <b>Montag<\/b> wieder dichtere Wolken auf, die Sonne zeigt sich nur noch selten. <BR \/><BR \/>Auch am <b>Dienstag<\/b>, dem Dreikönigstag, dominieren viele Wolken. Vor allem in den Bergen kann es dabei zu leichtem Schneefall kommen. <BR \/><BR \/>Am <b>Mittwoch<\/b> bleibt es überwiegend bewölkt, die Temperaturen verharren weiterhin auf winterlichem Niveau.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum aktuellen Wetter in Südtirol finden Sie wie gewohnt auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>