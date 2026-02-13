Am heutigen Freitagabend nimmt die Bewölkung von Südwesten her zu. Die Temperaturen steigen auf 5 Grad im oberen Pustertal bis 13 Grad im Unterland.<h3>\r\nDas Wetter morgen<\/h3>Der morgige <b>Samstag<\/b> verläuft trüb und zeitweise kommt es zu leichten Niederschlägen, die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1400 Metern. Am Abend frischt Nordföhn auf und trocknet die Luft in den Tälern ab. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 10 Grad.<h3>\r\nDas Wetter am Sonntag<\/h3>Am <b>Sonntag<\/b> scheint verbreitet die Sonne, entlang der Grenze zu Nordtirol halten sich zunächst noch dichtere Wolken. Es weht teils kräftiger Nordwind. Am Abend nimmt die Bewölkung von Westen her zu.<h3>\r\nSo geht es kommende Woche weiter<\/h3>Am <b>Montag<\/b> schneit es im Norden Südtirols zeitweise, im Süden kommt es zu längeren sonnigen Abschnitten.<BR \/><BR \/>Am <b>Dienstag<\/b> bleibt es in den nördlichen Landesteilen wechselhaft und es weht Nordföhn. Richtung Süden ist es sonniger.<BR \/><BR \/>Der <b>Mittwoch<\/b> bringt voraussichtlich einen freundlichen Wechsel aus Sonne und Wolken, der Nordwind wird schwächer.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>