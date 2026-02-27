Das Hoch bleibt bestehen und sorgt weiterhin für stabiles und frühlingshaftes Wetter. <BR \/><BR \/>Am heutigen <b>Freitag<\/b> ändert sich wenig: Die Sonne scheint von früh bis spät bei wolkenlosem Himmel. Die Höchstwerte erreichen 14 bis 18 Grad.<h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Am morgigen <b>Samstag<\/b> bleibt es sonnig. Im Tagesverlauf ziehen von Westen her einige harmlose Schleierwolken durch. Am Nachmittag liegen die Temperaturen zwischen 14 Grad in Bruneck und 18 Grad in Bozen.<BR \/><BR \/>Am <b>Sonntag<\/b> ziehen neben der Sonne auch dichtere Wolkenfelder durch. Die Temperaturen gehen leicht zurück.<h3>\r\nSo geht es kommende Woche weiter<\/h3>Am <b>Montag<\/b> lockern die Wolken auf und es wird zunehmend sonnig.<BR \/><BR \/>Auch am <b>Dienstag<\/b> bleibt es überwiegend sonnig.<h3>\r\nAchtung: Lawinengefahr<\/h3>In den Bergen ist weiterhin Vorsicht geboten: Es herrscht große Lawinengefahr.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>