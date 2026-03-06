Der März zeigt sich in Südtirol weiterhin von seiner angenehmen Seite. Ein stabiles Hochdruckgebiet bestimmt das Wettergeschehen im gesamten Alpenraum und sorgt für überwiegend sonnige und milde Tage. Allerdings nimmt die Konzentration von Saharastaub in der Atmosphäre etwas zu, zudem werden die höheren Luftschichten leicht feuchter.<BR \/><BR \/>Am heutigen <b>Freitagnachmittag<\/b> bleibt es dennoch freundlich. Neben viel Sonnenschein ziehen lediglich einige dünne Schleierwolken über den Himmel. Die Temperaturen steigen dabei auf angenehme Höchstwerte zwischen 14 und 18 Grad.<h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Der morgige <b>Samstag<\/b> präsentiert sich nahezu wolkenlos. Die Sonne scheint von früh bis spät und der Himmel zeigt sich meist strahlend blau. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag etwa 14 Grad in Sterzing und bis zu 19 Grad in Bozen.<BR \/><BR \/>Auch der <b>Sonntag<\/b> beginnt mit viel Sonnenschein. Im Laufe des Tages ziehen allerdings von Norden her einige hohe Wolkenfelder durch, die den sonnigen Eindruck zeitweise etwas dämpfen können.<h3>\r\nSo geht es kommende Woche weiter<\/h3>Zu Beginn der neuen Woche bleibt das Wetter weiterhin freundlich. Am <b>Montag<\/b> gibt es eine angenehme Mischung aus Sonne und ein paar Wolken. <BR \/><BR \/>Am <b>Dienstag<\/b> setzt sich das milde Hochdruckwetter fort: Oft scheint die Sonne, nur gelegentlich ziehen harmlose Wolken durch. Die Höchstwerte erreichen dabei erneut bis zu 18 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>