Am heutigen <b>Freitag<\/b> zeigen sich über den Bergen einige harmlose Quellwolken. Insgesamt bleibt es jedoch überwiegend freundlich. Die Temperaturen erreichen milde Höchstwerte zwischen 14 und 19 Grad.<h3>\r\nSamstag: Mehr Wolken, Regen und Schnee in höheren Lagen<\/h3>Mit einer südlichen Höhenströmung gelangen zunehmend feuchte Luftmassen nach Südtirol. Dadurch überwiegen am morgigen <b>Samstag<\/b> vielerorts die Wolken, und zeitweise fällt etwas Regen. Besonders häufig treten die Niederschläge in den Südstaulagen auf.<BR \/><BR \/>In der Nacht auf <b>Sonntag<\/b> breiten sich die Niederschläge auf das gesamte Land aus. Die Schneefallgrenze liegt tagsüber bei rund 1500 Metern, sinkt in der Nacht jedoch auf 1000 bis 1200 Meter. Gleichzeitig gehen die Temperaturen etwas zurück: Die Höchstwerte erreichen nur noch 9 bis 14 Grad.<h3>\r\nSonntag: Wechselhaft mit einzelnen Schauern<\/h3>Am <b>Sonntag<\/b> wechseln dichtere Wolken mit einigen sonnigen Abschnitten. Im Tagesverlauf können sich vereinzelt Schauer bilden.<h3>\r\nBlick auf die kommende Woche<\/h3>Der Wochenstart bringt wieder etwas freundlicheres Wetter. Am <b>Montag<\/b> ziehen zwar noch einige Wolkenfelder durch, zeitweise scheint jedoch die Sonne. Besonders im Vinschgau und Wipptal kann es föhnig werden. Die Temperaturen steigen wieder und erreichen bis zu 18 Grad.<BR \/><BR \/>Der <b>Dienstag<\/b> verläuft überwiegend sonnig. Am Alpenhauptkamm halten sich noch einige Wolken, während in vielen Tälern Nordföhn weht.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum aktuellen Wetter in Südtirol finden Sie wie gewohnt auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>