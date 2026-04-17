Das Hochdruckgebiet bleibt am heutigen <b>Freitag<\/b> wetterbestimmend und sorgt im ganzen Land für sonnige Verhältnisse. Über den Bergen zeigen sich lediglich einige flache Quellwolken, dazu ziehen zeitweise dünne Schleierwolken durch den Himmel. Dazu wird es angenehm warm: Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 21 und 26 Grad.<BR \/><BR \/>Auch der morgige <b>Samstag<\/b> präsentiert sich freundlich. Lediglich in den frühen Morgenstunden können vor allem im Süden einige Wolkenfelder durchziehen. Im Tagesverlauf dominiert aber erneut verbreitet die Sonne.<BR \/>Am Nachmittag entstehen zwar Quellwolken, diese bleiben jedoch harmlos. Die Temperaturen bleiben stabil und bewegen sich erneut zwischen 21 und 26 Grad.<h3>\r\nGewitter am Sonntag möglich<\/h3>Am <b>Sonntag<\/b> zeigt sich das Wetter von seiner wechselhafteren Seite. Im Tagesverlauf ziehen zunehmend Wolken auf, am Nachmittag sind erste Regenschauer möglich. Auch einzelne Gewitter lassen sich nicht ausschließen. Die Temperaturen gehen leicht zurück und erreichen noch rund 23 Grad.<h3>\r\nAusblick auf die neue Woche<\/h3>Der <b>Montag<\/b> bringt eine Mischung aus Sonne und Wolken, dazu sind nur vereinzelte Schauer zu erwarten. In den nördlichen Tälern kann zudem föhniger Wind auftreten.<BR \/><BR \/>Am <b>Dienstag<\/b> bleibt es ähnlich: zeitweise sonnig, aber mit lokalen Schauern am Nachmittag. Die Temperaturen bewegen sich dann wieder im jahreszeitüblichen Bereich mit maximal rund 20 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr aktuelle Wetterinfos aus Südtirol gibt es wie gewohnt auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>