Nach den zuletzt eher durchschnittlich temperierten Frühlingstagen zeigt sich der Wettertrend nun klar nach oben. „Ab heute kehrt der Frühsommer zurück“, erklärt der Landesmeteorologe Dieter Peterlin.<BR \/><BR \/> Der heutige Donnerstag startete zwar mancherorts noch frostig – der tiefste Wert wurde in Sexten mit minus 6 Grad gemessen –, doch tagsüber wird es spürbar wärmer. <BR \/><BR \/>„Mit Höchstwerten zwischen 17 und 26 Grad liegen die Temperaturen deutlich über jenen der vergangenen Tage“, so Peterlin. In Richtung Wochenende dürften sie nochmals um ein bis zwei Grad zulegen.<h3>\r\nTag für Tag<\/h3><b>Donnerstag<\/b><BR \/>Von früh bis spät dominiert strahlender Sonnenschein. Der Himmel zeigt sich am heutigen Donnerstag weitgehend wolkenlos. In den Gemeinden nahe am Alpenhauptkamm macht sich weiterhin Nordwind bemerkbar. Trotz der kühlen Morgenstunden steigen die Temperaturen deutlich an: Im oberen Pustertal werden rund 17 Grad erreicht, im Unterland bis zu 26 Grad.<BR \/><BR \/><b>Freitag<\/b><BR \/>Auch am morgigen Freitag setzt sich das sonnige Wetter fort. Zeitweise ziehen hohe Schleierwolken durch, sie bleiben jedoch harmlos. Die Temperaturen steigen weiter und erreichen Höchstwerte bis zu 27 Grad.<h3>\r\nDas Wochenende<\/h3><b>Samstag<\/b><BR \/>Der Feiertag präsentiert sich von seiner besten Seite: Es bleibt sonnig, lediglich wenige Schleierwolken zeigen sich am Himmel. In den nördlichen Tälern weht weiterhin föhniger Nordwind, während es im Süden frühsommerlich warm wird. Die Temperaturen liegen bei bis zu 27 Grad.<BR \/><BR \/><b>Sonntag<\/b><BR \/>Am Sonntag setzt sich das freundliche und warme Frühlingswetter fort. Bei viel Sonnenschein erreichen die Höchstwerte bis zu 28 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum aktuellen Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>